Son dakika haberleri! Aydın'da ağaçtan düşen kişi, hastanede öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde ağaçtan düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Muhammet Sepet (78) 3 Ekim'de, Gökkiriş Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan ceviz ağacına çıktı.
Ağaçta dengesini kaybeden Sepet, yere düştü.
Sepet, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sepet, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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