Germencik Sanayi Sitesi'nde bulunan Kazım Eren'e ait alüminyum doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür