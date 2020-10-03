Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gökyaka Mahallesi'nde T.G. ile akrabaları Ferdi Topuz, Veli Gültekin ve Adil Gültekin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz'u, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı iddia edildi. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetti.
Durumları ağır olan diğer yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi. Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:29 - Kaynak: AA
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