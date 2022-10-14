Son dakika haberleri! Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

14.10.2022 20:16
Son dakika haberleri! Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mesudiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K (35) ile T.K (40) bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan S.Ç (40), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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