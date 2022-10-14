Son dakika haberleri! Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mesudiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K (35) ile T.K (40) bıçakla yaralandı.
Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili yakalanan S.Ç (40), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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