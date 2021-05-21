Aydın'da bir hastanın enfeksiyona neden olan kalp pili kablosu, hassas operasyonla çıkarıldı - Son Dakika

Aydın'da yüksek ateş şikayeti yaşayan kişi, enfeksiyona neden olduğu belirlenen kalbindeki pilin kablosunun çıkarıldığı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yüksek ateş ve kas ağrıları nedeniyle sağlık kurumlarına başvuran 67 yaşındaki Nuri Alper'e net bir teşhis konamadı. 17 aylık sürecin ardından geçen ay Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine giden Alper'in kalbine takılan pilin kablosunun enfeksiyona neden olduğu belirlendi.

Hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz yönetimindeki ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren hassas bir operasyonla kablo, kalpten çıkarıldı.

Eryılmaz, kalp pilindeki enfeksiyonun antibiyotikle kısmen kontrol altına alındığını ancak vücuttan çıkarılması gerektiğini belirlediklerini anlattı.

Kablonun kalbin içinden çekilmesinin teknik olarak çok riskli olduğuna işaret eden Eryılmaz, "Çok özel bir tabanca sistemiyle bunu çıkardık. Çok ölümcül olabilecek bir durumdu. İşlemi ehil ellerde yapmak çok önemli. Hastamız tahmin ettiğimizden çok daha iyi. En kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Eryılmaz, hastanın sağlığına kavuşmasının ardından yeni bir operasyonla kalp pili kablosunun yenileneceğini de kaydetti.

Alper ise hastalık sürecinde ateşinin 40 dereceye kadar çıktığını, hafıza kaybı yaşadığını, kasılmalar nedeniyle yaşam kalitesinin bozulduğunu belirterek, "Hayatım zindan olmuştu. Şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.