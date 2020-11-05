Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 49 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesindeki bağ evinde Coşkun Güler'i hareketsiz gören yakınları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, çıplak olan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmayan Güler'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Güler'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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