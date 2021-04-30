Ozan'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kıyıya çıkarılan ve isminin Kemal Ozan olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hacıaliobası Mahallesi'nden geçen nehirde bir kişiyi hareketsiz halde gören sulama birliği işçileri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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