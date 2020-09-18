Son dakika haberleri... Aydın'da 'böcek kaçakcısı' yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri böcek kaçakçısı yabancı uyruklu V.G.'yi yakaladı. V.G.'ye 73 bin 747 idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne yabancı uyruklu bir şahsın doğadan böcek topladığı ve bunları yurt dışına kaçıracağı yönünde ihbar geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri ile birlikte şahsın Kuşadası'nda bir otelde olan yabancı uyruklu V.G. olduğu ve böcekleri yurt dışına kaçırma hazırlandığı bilgisine ulaşan ekipler V.G.'nin kaldığı otel odasına baskın yaptı. Yapılan baskında yapılan aramalarda, 5 adet böcek toplama tüpünün 4 tanesinde 24 adet böcek bulunduğu tespit edildi. Toplanan böceklere ve tüplere el konularak V.G.'ye 73 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN