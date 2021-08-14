Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Dalama Mahallesi Kırklar mevkisinde Bilal Kasap'a ait müstakil evde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdürü Murat Aktaş'ın da katıldığı çalışmalarda yangına 4 arazözle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, samanların ve hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Aydın'da çıkan ev yangını, hasara neden oldu - Son Dakika