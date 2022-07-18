Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerle müdahale başlattı. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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