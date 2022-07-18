Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Söke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika