Son dakika haberleri... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

30.03.2022 20:33
Son dakika haberleri... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Çamköy Mahallesi Kurupınar mevkisindeki tarlada çalışan çiftçi Nihat Görgen'in (55) kullandığı 09 TN 231 plakalı traktör, eğimli arazide devrildi. Nihat Görgen, traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Görgen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Germencik, Traktör, Çiftçi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika


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