Halk midibüsünde rahatsızlanan yolcu hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Aydın'da halk midibüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Efeler ilçesinde Efe Kent AYKO-Üniversite seferini yapan 09 M 0373 plakalı özel halk midibüsünde yolcu olarak bulunan Hatice Türköz, baygınlık geçirdi.

Midibüs şoförü Ümit Ulutaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ulutaş, güzergahı değiştirerek hastasını polis otosu eşliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Türköz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntülerde yolcu koltuğundaki kadının rahatsızlanması, yolcuların kadına yardım etmesi ve sürücünün yolcuyu yetiştirme çabası yer alıyor.

Sürücü Ulutaş, basın mensuplarına, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği için kendisini huzurlu hissettiğini dile getirdi.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da Ulutaş'ı çabası dolayısıyla tebrik etti.