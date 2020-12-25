İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olay yerindeki ambulans

Yanan inşaat şirketine ait ofis Aydın'da inşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın- İzmir kara yolundaki bir inşaatın ofisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İnşaat bekçisi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Şemsettin Uçar'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının ofisteki kömür sobasından çıkmış olabileceğini bildirdi.