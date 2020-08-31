Son dakika haberleri... Aydın'da, iş hanında yangın - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iş hanının 1'inci katındaki büroda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Büroda çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Doğu Gazi Bulvarı'nda bulunan iş hanının 1'inci katındaki Manavlar ve Pazarcılar Odası bürosunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle iş hanı, tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Büroda çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.