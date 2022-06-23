Son dakika haberleri | Aydın'da jeotermal enerji üretim tesisinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Aydın'da jeotermal enerji üretim tesisinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

23.06.2022 20:53
Son dakika haberleri | Aydın'da jeotermal enerji üretim tesisinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler... Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jeotermal enerji üretim tesisinden 89 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. (36) olduğunu belirledi.

Zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aydın'da jeotermal enerji üretim tesisinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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