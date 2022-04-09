Aydın'da Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, ihbar üzerine gelen polise Türküler eşliğinde sürpriz kutlama yaptı.

Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'ndeki derneğin başkanı emekli polis memuru Necati Gür (59), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Elazığ yöresine ait Türküleri seslendiren dernek üyeleri, polislere ikramda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Gür, Aydın'da 18 yıl polis memurluğu yaptığını belirterek Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Açıklama sırasında duygusal anlar yaşayan Gür, "Onları yöresel müziklerimizle karşıladık, yöresel ürünlerimizden kuru dut, pestil ve çay ikramlarında bulunduk. Derneğimizdeki emekli arkadaşlarımızla birlikte polislerimizin haftasını kutladık. 35 yıl hizmet ettim, bu duygu anca yaşanır, gurur duyuyorum." diye konuştu.

Etkinlikte AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da yer aldı.