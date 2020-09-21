Son dakika haberleri: Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 3 günde yapılan denetimlerde 31 kişiye idari para cezası kesilirken 6 iş yerine işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda 18-20 Eylül'de gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 31 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yasaklara uymayan 6 iş yerine de işlem yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere, toplam 37 bin 350 lira idari para cezası kesildi.