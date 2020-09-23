Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Efeler Mahallesi Manastır mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda hasara neden oldu. Makilik alanın yanı sıra ardıç ağaçlarına da zarar veren yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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