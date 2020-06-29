Son dakika haberleri! Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Atburgazı mevkisinde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı havadan 2 helikopter ile karadan 7 arazöz ve 35 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri de orman ekiplerine destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.