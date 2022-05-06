Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

06.05.2022 16:13

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında iki iş yeri ile bir otomobil zarar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında iki iş yeri ile bir otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifindeki bir mobilya imalatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan iş yerinin bitişiğindeki tekstil dükkanına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İki iş yeri ile bir otomobilde zarar oluştu.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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