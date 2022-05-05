Son dakika haberleri: Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

05.05.2022 01:02
Son dakika haberleri: Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yaptığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın- Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde motosikletiyle bir kişinin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 09 AFC 837 plakalı motosikletin yanında hareketsiz yatan ve adının Ali Eryiğit (38) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

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Sultanhisar, Denizli, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Aydın'da motosiklet sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika


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