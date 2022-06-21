Son dakika haberleri... Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

21.06.2022 16:36
Son dakika haberleri... Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Esençay Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan Ümit Çaka (50) ile oğlu Orhan Çaka'nın (20) vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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