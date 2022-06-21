Olayla ilgili soruşturmada, Ümit Çaka'nın dün gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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