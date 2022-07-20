Son dakika haberi... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20.07.2022 20:20

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük makilik alan zarar gördü.

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Son dakika haberi: Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberi: Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika: Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika: Milas'ta ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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