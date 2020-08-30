Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin Malgaçemir ile Malgaçmustafa mahalleleri arasında dün çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı bölgede bugün henüz bilinmeyen nedenle yine alevler yükseldi. AK Parti Aydın Milletvekilleri Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, Muğla Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 heliköpter ile 10 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 23:16 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika