Son dakika haberleri: Aydın'da park halindeki traktörün alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde evin bahçesinde park halindeki traktörde çıkan ve çevreye yayılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Park Mahallesi'nde yaşayan Fatih Köse'nin, evin bahçesine park ettiği traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yangın, mazot deposunun patlaması ve yakıtın çevreye yayılmasıyla büyüdü.

Yangının eve sıçramaması için hortumla müdahale etmeye çalışan evdekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi, bahçede hasar oluştu.

Fatih Köse, gazetecilere, 2 yıl önce satın aldıkları traktörü tarladan geldikten sonra park ettiğini, birkaç saat sonra yangının çıktığını söyledi.

Traktörün nasıl alev aldığını anlayamadığını aktaran Köse, "Traktörü aldığımız bayiyle görüştük. Henüz bir şey demediler. Bir bakıma buna da 'şükür' diyoruz. Evimiz de yanabilirdi. Evde yaşlı anne babamız var. Annem yatalak. Allah korudu. Bu yangında yaklaşık 300 bin lira zararımız var. Konu ile ilgili emniyete, adliyeye başvuru yaptık. Ne gerekiyorsa yasal işlemlerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.