Son dakika haberleri... Aydın'da sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aydın'da sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
20.10.2020 19:14
Son dakika haber... Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahte alkol kullandığı iddia edilen bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahte alkol kullandığı iddia edilen bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü sahte alkol kullandığı iddia edilen Metin Tekeli (62) fenalaşarak Nazilli devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Tekeli tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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