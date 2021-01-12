Son dakika haberleri... Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Hayatını kaybeden Mehmet Dülger'in, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in babası olduğu öğrenildi.

Dülger'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde Mehmet Dülger (59) yönetimindeki 11 TC 359 plakalı traktör, şarampole devrildi.

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