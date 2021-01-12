Son dakika haberleri... Aydın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Yenipazar ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde Mehmet Dülger (59) yönetimindeki 11 TC 359 plakalı traktör, şarampole devrildi.
Kazada sürücü devrilen traktörün altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Dülger'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Dülger'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hayatını kaybeden Mehmet Dülger'in, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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