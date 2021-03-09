Son dakika haberleri: Aydın'da şehitler için 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde Bitlis'te düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit askerler için lokma hayrı yapıldı.

Geçtiğimiz gün Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler için lokma hayrı yapıldı. MHP Aydın İl Başkanlığı ile Aydın Ülkü Ocakları, MHP Efeler İlçe Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Başkanlığı, TÜRKAV Aydın Şubesi ve Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen 5 bin kişilik lokma hayrında, vatanı uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler anıldı. Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önünde gerçekleştirilen hayra, vatandaşlar da ilgi göstererek teşekkür etti.

Vatanı korumak uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet dileyen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Cumhur İttifakı olarak buradayız. Bütün şehitlerimiz, en son Bitlis'te helikopter kazasında 11 şehidimiz ve bütün şehitlerimiz için bu hayrı gerçekleştiriyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın. Büyük Türk milletinin evladı olmaktan büyük onur ve şeref duyarız. Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Allah'ın izniyle her konuda sahip çıkacağız. Allah kabul etsin" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından hayra katılan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimiz için düzenlenen lokma hayrına katılım sağladık. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah, bu organizasyonda emeği bulunan hepsinin emeğini kabul etsin. Allah razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara şehitler için döktürülen lokmalar ikram edildi.

Programa MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın yanı sıra Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Türkiye Kamu - Sen Aydın İl Başkanı Ahmet Bozkurt ile Türk Eğitim - Sen Aydın Şubesi Başkanı Veli Yıldırım katıldı. - AYDIN