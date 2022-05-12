Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın- İzmir karayolu Alangüllü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerlediği öne sürülen yurt dışı kayıtlı HB KL 487 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde yoldan çıktı. Yabancı plakalı otomobil içerisindeki 5 kişiden Gülten A. ve Abdurrahman Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobil içerisindeki İ.A., B.D., M.G. ile diğer otomobildeki İ.Y. ve H.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aydın merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edilirken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Uğur Eser - İbrahim Kılınç-İHA)