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Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 2 yaralı

11.08.2021 04:03

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Söke- Kuşadası yolu Ağaçlı kavşağında D.K. yönetimindeki 09 SC 962 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı.

Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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