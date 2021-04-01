Son dakika haberleri... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
01.04.2021 14:30
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Dereköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde traktörü ile çalışan Ziya Şimşek (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Şimşek'i traktörün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı