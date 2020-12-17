Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı

17.12.2020 22:01
Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muammer Aksoy Mahallesi'nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda satışa hazır halde 650 gram esrar, bir miktar eroin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirildi.

Ekipler operasyonda F.D, Ş.D, K.D, T.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ş.D. serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi
Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı Beşiktaşlı Rosier, futbol kariyerinin ilk golünü attı         
21:43
Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi         
21:14
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor         
20:03
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 22:05:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei