Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınkum Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
İkametteki aramada, 200 gram esrar, 40 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 tabanca ile tarihi eser niteliğinde 6 madeni para bulundu.
Gözaltına alınan E.Y.S. ve M.M.S, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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