Son dakika haberleri! Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı'nda Selami Yardımcı yönetimindeki 09 ACS 330 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Bülent Şen'in kullandığı 34 ZP 1285 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araçla motosiklet, Bedia Çiçek yönetimindeki 40 DU 474 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü Şen ve aynı motosikletteki Utku Berkay Şen ile sürücü Yardımcı ve aynı araçtaki Yılmaz Aslan yaralandı. Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Şen, Aydın'a sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi