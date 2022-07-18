Son dakika haberleri | Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

18.07.2022 11:30
Son dakika haberleri | Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haberler: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 saatte söndürülen orman yangınında, 30 hektarlık alan zarar gördü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 saatte söndürülen orman yangınında, 30 hektarlık alan zarar gördü. Vali Hüseyin Aksoy, bölgede incelemelerde bulunarak, yangınlara karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Nazilli'nin Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkisindeki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevler, 4 saat süren müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürdüğü belirtildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Aksoy, 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aydın'daki orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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