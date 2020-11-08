Akcihan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Zengin yönetimindeki 09 LS 587 plakalı otomobil, Yenimahalle 'den Adnan Menderes Bulvarı Kırkahvesi kavşağında Mustafa Akcihan'ın kullandığı 09 C 3588 plakalı motosikletle çarpıştı.

Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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