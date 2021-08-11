Son dakika haberleri... Aydın'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.B. (24) idaresindeki 07 AKT 904 plakalı otomobil dün gece Camiatik Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Göçan'a (29) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Göçan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçan buradaki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.
Göçan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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