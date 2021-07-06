Son dakika haberleri | Aydın'daki yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, Yukarı Gencellidere Mahallesi'ndeki saat 09.40'da ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı noktada başlayan yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler iki ayrı noktada çıkan yangına 4 helikopter, 1 dozer, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla alakalı soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika

Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı

Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok