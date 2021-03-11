Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında zihinsel engelli Meşküre Günay (52) hayatını kaybetmiş, annesi Hayriye Günay ağır yaralanmıştı.

Yangında ağır yaralanarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hayriye Günay (83), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydın 'da dün evlerinde çıkan yangında zihinsel engelli kızı ölen kadın da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Aydın'daki yangında ölen zihinsel engelli kadının annesi de hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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