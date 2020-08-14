Son dakika haberleri: AYDIN Dalış turizminin yeni adresi Kuşadası - Son Dakika

Dalış turizminin yeni adresi Kuşadası

TÜRKİYE'nin turizm başkenti Aydın'ın Kuşadası ilçesi, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sahip olduğu zengin sualtı flora ve faunasıyla dalış tutkunlarının yeni adresi oldu. Sualtındaki kaya yapıları, bangoları, derin duvar yarları, mağaraları ve 2016 yılında batırılan Airbus A 300 tipi yolcu uçağı resifiyle ilginç görüntülere sahip olan Kuşadası Körfezi, barındırdığı farklı türlerdeki deniz canlıları ile de dalış meraklısı olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından dalış tutkunlarının gözdesi oldu. Alternatif turizm çalışmalarına ağırlık verilen kentte, sualtındaki kaya yapıları, bangolar, derin duvar yarları ve mağaralar gibi doğal resiflerin yanı sıra yapay resifler de oluşturuldu. Bu amaçla 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 270 bin liraya satın alınan 54 metre uzunluk, 44 metre kanat genişliğine sahip olan Airbus A 300 tipi yolcu uçağı Kuşadası Körfezi'nde batırıldı. Kuşadası, böylece Türkiye'nin en büyük uçak batığı resifine sahip oldu. Uçak batığı resifinin yanı sıra Ada bango, Yılancı Burnu, Barbaros bango, Ada Kule Mağarası ve Kadınlar Denizi yapay resifi olmak üzere toplam 6 dalış noktasına sahip ilçe, temiz ve berrak denizi ile de dalış meraklılarını kendine çekmeyi başardı. Yerli ve yabancı turistlerin farklı balık türlerini görmenin yanı sıra caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları ile de yüzme şansı bulabildiği kentte her gün düzenli olarak Marina'dan kalkan tekneler dalmak isteyenler için profesyonel rehberler eşliğinde turlar düzenleniyor.

'CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLA'

Kuşadası'nın dünyaca ünlü altın madalyalı sualtı fotoğrafçısı Rüştü Kirman, Kuşadası'ndaki denizlerin dalış yapmaya çok uygun olduğunu söyledi. Ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen sualtı görüntüleme yarışmalarına katılmadan önce hazırlıklarını Kuşadası'nda yaptığını belirten Kirman, 'Kızıldeniz'deki yırtıcı türler henüz Kuşadası Körfezi'ne ulaşamadı. Dolayısıyla burada aslan ve balon balığı gibi diğer canlıların çoğalmasını tehlikeye sokan türler bulunmuyor. Bu da dalış noktalarındaki canlı çeşitliğin çok zengin olmasını sağlıyor. Ayrıca Kuşadası'ndaki deniz suyu temiz ve berrak. Uygun ekipman ile sualtında çok güzel fotoğraf ve videolar çekilebiliyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde Kuşadası dalış turizmi için eşsiz destinasyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

'UÇAK RESİFİ BÖLGEYE HAREKET GETİRDİ'

Kentte 20 yılı aşkın süredir profesyonel dalış eğitmenliği yapan Tolga Pat ise son dönemde Kuşadası'nda dalış turizminin gelişmesi için birçok önemli yatırım yapıldığını ifade etti. Bunlardan en önemlisinin 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Airbus A 300 tipi yolcu uçağının Kuşadası Körfezi'nde batırılması yoluyla oluşturulan yapay resif olduğunu söyleyen Pat, 'Batık sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel dalgıçlar Kuşadası'na gelmeye başladı. Dolayısıyla uçak resifi bölgeye hareket getirdi. Resif, birbirinden güzel balık türlerine ev sahipliği yapmaktaö diye konuştu.

'TERCİHİM KUŞADASI'NDAN YANA'

Dalmak için 4 yıldır Kuşadası'na geldiğini söyleyen Hollandalı turist Paul Knorr da, 'Kuşadası sahip olduğu doğal ve tarihi dokusuyla çok güzel bir yer. Burada insanlar çok sıcak kanlı. Ayrıca Kuşadası Körfezi'ndeki 6 farklı dalış noktası her seviyedeki dalgıç için çok uygun derinliklere sahip. Bu nedenle tercihim Kuşadası'ndan yana oluyor" diye konuştu.