Kastamonu'ya selzedeler için 4 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Aydın'da toplanan 4 tır yardım malzemesi, selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Aydın Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan yardımların Kastamonu'ya ulaştırılması için TARİŞ depolarında tören düzenlendi.

Burada konuşan Vali Hüseyin Aksoy, özellikle ihtiyaç duyulan ürünleri temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Selden etkilenen vatandaşlara kente özgü zeytinyağı, zeytin ve incir başta olmak üzere bakliyattan, temizlik malzemelerine kadar farklı alanlarda birçok ürünün gönderileceğini aktaran Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür organizasyonların, yardımlaşma duygusunu ön plana çıkardığına dikkati çeken Aksoy, "Maddi yönden belki daha da önemlisi, bu zor dönemde yardımlaşma duygusunun öne çıkarılmasıdır. Bu toplumsal birliğimizi ve beraberliğimizi daha üst noktaya taşıyacak örnek bir çalışmadır." dedi.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından okunan duanın ardından yardım malzemesi yüklü 4 tır, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı.