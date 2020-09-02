Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli olan polis memuru Ahmet Tortumlu (45) Korona virüse yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan Ahmet Tortumlu Korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tortumlu, testinin pozitif çıktığını duyurarak herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Tortumlu, " Hastaneye başvurumun ardından gerekli tetkikler gerçekleştirildi ve 29 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde hastaneye yatışım yapıldı. Ondan da yaklaşık 5 gün önceden ufak ufak ateşlenmeler, baş ağrısı ve halsizlik hissetmeye başlamıştım. Herkes kendisine çok dikkat etsin. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar daha fazla dikkat etsin. Lütfen sosyal mesafe, maske, temas ve hijyen kurallarına uyun. Cenaze evi ve düğün gibi topluluk alanlardan uzak durun. Hiç bir şey canlarından daha önemli değildir sanırım. Allah'ım hastanede olan herkese acil şifalar versin. Buradaki personeller de kendi ailesi ile ilgilenir gibi ilgileniyor, sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun" dedi. - AYDIN