Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı

Son dakika haberleri... Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli olan polis memuru Ahmet Tortumlu (45) Korona virüse yakalandı.

Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli olan polis memuru Ahmet Tortumlu (45) Korona virüse yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan Ahmet Tortumlu Korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tortumlu, testinin pozitif çıktığını duyurarak herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Tortumlu, " Hastaneye başvurumun ardından gerekli tetkikler gerçekleştirildi ve 29 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde hastaneye yatışım yapıldı. Ondan da yaklaşık 5 gün önceden ufak ufak ateşlenmeler, baş ağrısı ve halsizlik hissetmeye başlamıştım. Herkes kendisine çok dikkat etsin. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar daha fazla dikkat etsin. Lütfen sosyal mesafe, maske, temas ve hijyen kurallarına uyun. Cenaze evi ve düğün gibi topluluk alanlardan uzak durun. Hiç bir şey canlarından daha önemli değildir sanırım. Allah'ım hastanede olan herkese acil şifalar versin. Buradaki personeller de kendi ailesi ile ilgilenir gibi ilgileniyor, sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde vefat eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in ismi Demetevler Spor Tesisi'ne verildi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 liradan işlem görüyor Apple Türkiye'deki uygulama fiyatlarına zam yapacak Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Sandalyelerin havada uçuştuğu sokak düğünü savaş alanına döndü Adil Rami, anlaştığı Reggina ile görüşmek için İtalya'ya gitmeyince transfer iptal oldu RB Leipzig, Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardı Demet Akalın, kızının eğitimi için özel öğretmen tuttu Beşiktaş, Mert Yılmaz için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Profesörden korkutan uyarı: Balıkesir'de 7.2'lik deprem meydana gelebilir Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı         
09:33
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız         
09:26
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var         
09:00
Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı         
08:57
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı         
08:23
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den 3. transferini Ben Rienstra ile yaptı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den 3. transferini Ben Rienstra ile yaptı         
08:07
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu         
07:25
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Çıkan tartışmada bıçağa sarılan kadın, kocasını öldürdü Çıkan tartışmada bıçağa sarılan kadın, kocasını öldürdü         
22:11
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı         
18:27
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti         
16:05
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 11:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Aydın Emniyeti'nde görevli polis memuru Korona virüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei