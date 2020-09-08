Son dakika haberleri... AYDIN Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor - Son Dakika

Eski televizyonları kullanıma kazandırıyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Erdinç Eltutan (56), 42 yıldır eski televizyonları tamir ederek geçimini sağlıyor. Halen tüplü televizyonlara ilginin olduğunu söyleyen Eltutan, "Bu televizyonların günümüzde yenisi üretilmiyor. Günümüzde halen daha 20-30 yıllık ikinci el televizyonlar var. 150 ila 250 lira arasında alınıp satılabiliyor. Arızalandığında ise 50 lira ile 150 lira arasında değişen fiyatlarda masrafı oluyor" dedi.

İncirliova'da 42 yıl önce çırak olarak başladığı televizyon tamirciliğini askerliği sonrası açtığı dükkanla sürdüren evli ve 2 çocuk babası Erdinç Eltutan, mesleği yapabildiği yere kadar devam edeceğini kaydetti. Eski tüplü televizyonlara tekrar hayat vererek tamir eden, müşteriler arasında "televizyon doktoru" olarak anılan Eltutan, "7 yıl çıraklık ustalık yaptıktan sonra askerlik görevimi yaptım. 1986 yılında kendi dükkanımı açarak çalışmaya başladım. Başladığım günden beri ağırlıklı olarak televizyon üzerine tamirat yaptım. Siyah- beyaz televizyonlarla başladık, renkli ve tüplü televizyonlarla devam ettik. Günümüzde LED televizyonlar çıktı. Buna rağmen halen tüplü televizyon kullananlar var. Arızalananların tamiratını da yapıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki tüplü televizyonlar eskisi kadar çok değil. Baya bir azalma oldu. Zaman zaman görüntü, ses ve benzeri arızaları çıkıyor. Tüpleri arıza yaptığı zaman onu tamir etmek imkansız. Çünkü tüpü yok" dedi. Açıklamasını sürdüren Eltutan, "Bu televizyonların günümüzde yenisi üretilmiyor. Günümüzde halen daha 20-30 yıllık ikinci el televizyonlar var. 150 ila 250 lira arasında alınıp satılabiliyor. Arızalandığında ise 50 lira ile 150 lira arasında değişen fiyatlarda masrafı oluyor" dedi.

'NOSTALJİ OLDUĞU İÇİN GÜZEL'

Terzilik yapan Nail Akyol (65) ise, "Kullandığım televizyonu 30 yıl önce almıştım. İlk kez arıza yaptı onuda burada tamirat yaptırdım. Ucuz bir maliyetle hallettik. Yeni televizyon alacak durumum yok. İşyerimde kullanıyorum. Birde nostalji olarak daha güzel hoşuma gidiyor. Değiştirmeyi düşünmüyorum. İşyerimi kapatırsam o zaman kullanmam" diye konuştu.