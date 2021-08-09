Son dakika haberleri: Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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