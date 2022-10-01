Son dakika haberleri | AYDIN JANDARMADAN BAFA GÖLÜ'NDE DENETİM - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AYDIN JANDARMADAN BAFA GÖLÜ'NDE DENETİM

01.10.2022 16:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığı tarafından Söke Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığı tarafından Söke Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü, çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimler sürüyor. Bu kapsamda 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Jandarma ile Güvende' faaliyetiyle Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim yapıldı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Bafa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AYDIN JANDARMADAN BAFA GÖLÜ'NDE DENETİM - Son Dakika

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