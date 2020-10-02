Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi

Son dakika gündem haberi... Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ülkemizin milli ve yerli işletim sistemi PARDUS'u kullanmaya başladı.

Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi, System.String[]

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ülkemizin milli ve yerli işletim sistemi PARDUS'u kullanmaya başladı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı kamu hastaneleri arasında Pardus işletim sistemini ilk kullanan Aydın ilindeki hastaneler arasında yerini aldı. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, herkesi Merkezi Yönetim Yazılımı Liderahenk ile kurumsal ağ üzerindeki sistemleri ve kullanıcıları merkezden yönetilebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, açık kaynaklı bir yazılım sistemi olan PARDUS'u kullanmaya davet etti. Başhekim Dağlar, "Milli teknoloji hmlesi yolculuğumuzda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt dışına çıkmasını önlemesi, siber güvenliği, gizlilik, yerli ve milli kaynakların kullanılması gerektiği hassasiyetimizden dolayı PARDUS İşletim Sistem'ini tercih ettik. Bütün resmi kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı ücretsiz olarak edinebilecekleri PARDUS'u kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

PARDUS nedir?

Pardus projesi, bilişim alanında yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması, siber ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla kritik sistemlerin üzerinde çalışabileceği, açık ve standart veri yapılarını destekleyen, kaynak kodlarının gerekli durumlarda incelenmesine imkan veren, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek esnek bir işletim sistemi altyapısı sağlamak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile başlatılmış ve Tübitak ULAKBİM tarafından yürütülmektedir. Her alanda milli ve yerli olmayı hedefleyen ülkemizin, teknoloji alanında, özellikle yazılım konularında da milli ve yerli olması beklenen bir durumdur. Özellikle kamu kurumlarında yerli yazılım ürünü kullanması stratejik öneme sahiptir.

Açık kaynaklı olması bütün sistemin şeffaf olmasını sağlamakta, kaynak kodları görülebilmektedir. Bu da Pardus' un güvenilir bir işletim sistemi olmasını sağlamaktadır. Açık kaynak olmasının ikinci bir avantajı da kötü niyetli programcıların virüs, trojen gibi zarar verici uygulamaları yazmasına engel olmasıdır. Pardus, LibreOfis gibi güçlü bir ofis yazılımlarını tam Türkçe ve ücretsiz sağlar. Böylece yazılar, sunumlar, hesap tabloları ve diğer gereksinim duyulan belgeler Pardus'la kolayca hazırlanabilir. Daha önce hazırlanmış belgeler de problemsiz açılıp güncellenebilir. Pardus uygulama depoları içerisinde yaklaşık 35.000+ uygulama paketini ücretsiz olarak kullanıcısına sunar. Pardus Türkçe bir işletim sistemidir. Kullanıcısına ana dilinde bilgisayar kullanımının rahatlığını sunar. Türkçe karakterleri de sorunsuz bir şekilde F ve Q klavye seçenekleri ile kullanılabilir. e-Devlet uygulamalarına ve kurumsal belge yönetimi sistemlerine elektronik imza kullanarak rahatlıkla ve güvenle girilebilir. Ayrıca, gerek Pardus gerekse de LibreOfis uygulamalarıyla ilgili kitaplar ve eğitim setleri hazırlanmış olup ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Pardus, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, bir çok belediye, üniversite ve ticaret odası tarafından da kullanım ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. FATİH projesi kapsamında dağıtımı devam eden etkileşimli tahtalar üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir. Pardus İşletim Sistemi; özgür, Türkçe dil destekli, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, özelleştirilebilen, şeffaf, çoklu dil desteği sunan, eğlenceli bir sistemdir. Pardus kurulabilir isosu ücretsiz olarak www.pardus.org.tr ulaşılabilmektedir. Her türlü, hata, öneri ve dileklerinizi için Çağrı Merkezi 444 57 73, Pardus Destek Masası talep.pardus.org.tr, PARDUS Bilgi Bankası sayfası belge.pardus.org.tr adresinden destek verilmektedir. - AYDIN

Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi
Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi

Doğum, Kadın, Aydın, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 'PARDUS Milli Teknoloji' hamlesi - Son Dakika

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