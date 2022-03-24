Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi

24.03.2022 11:23

Edinilen son dakika haberine göre Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi 19 şüpheli adliyeye sevk edildi Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden aralarında 19'u adliyeye sevk edildi.

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi

19 şüpheli adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden aralarında 19'u adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 aydır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası satışa hazırlanırken ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden F.K., M.D., H.T., E.A., M.Y., A.D., K.C., H.Ş., B.Y., H.İ.Ç., M.Ş., A.U., S.T., Ç.A., L.D., S.G., Ü.K., A.Y. ve E.D. isimli 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi
Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi
Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi
Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi
Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi

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Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi - Son Dakika
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