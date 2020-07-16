Son dakika haberleri... AYDIN Zabıtadan otomobilinin lastiği patlayan tatilciye yardım eli - Son Dakika

Zabıtadan otomobilinin lastiği patlayan tatilciye yardım eli

AYDINın Kuşadası ilçesine otomobili ile tatil yapmak için gelen Semiha Kılıçarslan'ın kent merkezinde lastiği patladı. Patlayan lastiği değiştirmek için çevredekilerden yardım isteyen Kılıçaraslan'ın imdadına Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te yaşayan Semiha Kılıçarslan, tatil yapmak için Kuşadası'na gelmeye karar verdi. İzmit'ten otomobiliyle yola çıkan Kılıçarslan, yaklaşık 7 saatlik yolculuktan sonra dün Kuşadası'na vardı. Kılıçarslan'ın kullandığı aracın lastiği Atatürk Bulvarı üzerindeyken patladı. Çevredekilerden yardım isteyen tatilcinin imdadına Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Patlayan lastiği değiştiren zabıta memurları İzmitli tatilcinin yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı.

'MUTLULUK DUYDUM'

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta memurlarının kendisine yardım etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Semiha Kılıçarslan Tatil için Kocaeli'nden Kuşadası'na geldim. Otomobilimle seyir halindeyken sahil yolunda lastiğim patladı. Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve patlayan lastiğimi değiştirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.