Son dakika haberleri: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Son dakika güncel haberi: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi Karaali köprüsünde meydana geldi. Hasan Bilen (72) yönetimindeki 01 DVF 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken otomobil sürücüsü Hasan Bilen ve araçtaki Nedime Bilen (78) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:07 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı